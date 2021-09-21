Google в октябре покажет Passport — свой складной смартфон

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter новые данные о будущем складном смартфоне Google. Утверждается, что его покажут вместе с Pixel 6 и Pixel 6 Pro уже в октябре. Новинка фигурирует под кодовым названием Passport. О коммерческом названии данных пока нет.

Heard from someone I trust that the foldable Pixel — codename: Passport, retail branding: unknown — will indeed launch before the end of the year. Apparently they've been working on this device for over two years, and if the P6 is any indication, it'll be worth a look. — E (@evleaks) September 20, 2021

Бласс отметил, что Google работает над этим смартфоном более двух лет. При этом технические спецификации его пока не раскрываются.

А ранее старший директор Display Supply Chain Consultants Дэвид Наранджо заявил, что предполагаемый Google Pixel Fold (он же Passport) получит LTPO-дисплей с изменяемой частотой обновления изображения до 120 Гц. Не исключено, что в качестве процессора будет использоваться Tensor, который установлен в Google Pixel 6 и 6 Pro.

Презентация ожидается 19 октября, а продажи ориентировочно стартуют 28 октября.