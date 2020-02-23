Google показала наушники с «умным» шнуром

Вот что еще интересного можно придумать для удобного использования проводных наушников? Зачем, если есть беспроводные? Но разработчики из Google поставили перед собой цель сделать что-то эдакое. И как ни странно, им это удалось. Речь идет о чувствительном проводе, с помощью которого можно управлять воспроизведением музыки, не прибегая к отдельным кнопкам.

Этого удалось добиться благодаря применению «умной» оплетки, которую научили определять нажатия пользователя на кабель. Где бы вы ни зажали провод пальцами, он поймет, что это делаете вы в определенных целях. Так, зажимая провод один раз, вы останавливаете проигрыш. Если же это сделать два раза, то заиграет следующая композиция. Если зажать провод и не отпускать, поменяется уровень громкости.

Как удалось добиться такого эффекта? Для этих целей в качестве оплетки «умного» провода используют материал, состоящий из емкостных волокон, работа которых схожа с емкостными дисплеями, использующимися сейчас в смартфонах. Главное их свойство – реагирование на токопроводящие предметы. Таким предметом может быть палец человека. Не менее интересной функцией является подсветка оплетки, светящимися элементами в которой выступают светодиодные волокна.

Но как избежать ложных касаний провода? Это еще одна проблема, которая постигла разработчиков в самом начале пути создания. Но она была решена стандартным сейчас способом – машинным обучением. Для этих целей были задействованы люди, которые то и дело нажимали на провод, «обучая» технологию понимать то, что от него хочет человек. Итог – в 94% случаев, провод определит, что нажимает человек.

Кстати, эта технология не ограничена лишь применением в наушниках. Специалисты из Google уже ищут другие способы ее применения, причем на других устройствах. А вот ожидать скорого появление этой технологии в быту вряд ли стоит. Да и вообще, появится ли эта возможность в коммерческих продуктах, тот еще вопрос.