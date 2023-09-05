Google поделилась подробностями ребрендинга Android: новый логотип и фирменный стиль

В конце июня, после того, как пользователи начали замечать в официальных материалах 3D-версию робота, являющегося маскотом Android, а также новый шрифт, Google подтвердила планы на ребрендинг.

Спустя два месяца директор по управлению потребительским брендом Android Джейсон Фурнье в блоге Google официально представил будущий облик робота-андроида, шрифт логотипа, рассказал идею и озвучил дату ребрендинга.

Фурнье рассказал, что теперь логотип операционной системы будет использовать заглавную букву «А», «добавляя больше веса его внешнему виду при размещении рядом с логотипом Google». В соответствующем коротком видео компания продемонстрировала свое стремление создать баланс между Google и Android.

Робот-андроид получил новый 3D-вид. По словам представителя Google, компания хотела, «чтобы bugdroid выглядел таким же динамичным, как и сам Android», а также «мог легко переключаться между цифровой и реальной средой».

Официально Google заявляет, что новый фирменный стиль появится на устройствах, сайте и в других местах уже с 2023 года. Некоторые западные журналисты предполагают, что ребрендинг может стать частью запусков Android 14 и Pixel 8. Google должна анонсировать Pixel 8 4 октября.