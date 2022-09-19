Стали известны цвета и стоимость Google Pixel Watch для Европы

Уже 6 октября состоится презентация, где покажут умные часы Google Pixel Watch. Пока что часть деталей неизвестна, однако кое-что уже раскрыли.

По данным из свежих утечек, Wi-Fi версия Pixel Watch будет стоить на территории ЕС в пределах 250-350 евро. Цена варианта с LTE не сообщается, однако ранее говорилось о цене в 399 долларов.

Что касается цвета, то говорится о вариантах Chalk («мел»), Obsidian («обсидиан») и Charcoal («древесный уголь»). Новых технических подробностей пока нет.

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