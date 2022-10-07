Google представила Pixel Tablet

Компания Google представила свой первый планшет Pixel Tablet. И он выглядит весьма странно. Ведь он позиционируется в качестве домашнего устройства. Новинка получила ряд необычных особенностей.

В числе отличительных моментов отметим:

Алюминиевый корпус с нанокерамической пленкой;

Поддержку фирменной док-станции со встроенной умной колонкой;

Процессор Tensor G2;

10,95-дюймовый дисплей;

128 или 256 ГБ памяти;

Поддержку стилуса;

ОС Android 13.

При этом у планшета нет GPS, слота для SIM-карты и даже вспышки, хотя камера есть. Фактически, это экран и модуль системы, а не стандартный планшет.

Продажи новинки стартуют в начале 2023 года, но только не в России. Цены пока не сообщаются.

А ранее Google представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также часы Pixel Watch.

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