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Google представила Pixel Tablet

Компания Google представила свой первый планшет Pixel Tablet. И он выглядит весьма странно. Ведь он позиционируется в качестве домашнего устройства. Новинка получила ряд необычных особенностей.

В числе отличительных моментов отметим:

  • Алюминиевый корпус с нанокерамической пленкой;
  • Поддержку фирменной док-станции со встроенной умной колонкой;
  • Процессор Tensor G2;
  • 10,95-дюймовый дисплей;
  • 128 или 256 ГБ памяти;
  • Поддержку стилуса;
  • ОС Android 13.

При этом у планшета нет GPS, слота для SIM-карты и даже вспышки, хотя камера есть. Фактически, это экран и модуль системы, а не стандартный планшет. 

Продажи новинки стартуют в начале 2023 года, но только не в России. Цены пока не сообщаются.  

А ранее Google представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также часы Pixel Watch.

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Источник:
9to5google
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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