Складной смартфон Google Pixel получит защитные стёкла от Samsung

Компания Samsung уже выпустила несколько моделей складных смартфонов. И вот теперь другие производители готовят свои аналоги. В их числе — Google со своим новым складным смартфоном Pixel.

Как сообщается, Samsung будет поставлять Google своё ультратонкое стекло (UTG), что позволит создать гибкие экраны и сэкономить на своих разработках. Пока что такие решения используются только в решениях корейского гиганта.

Samsung представила UTG в феврале прошлого года. Первым смартфоном с ним стала модель Galaxy Z Flip, позднее оно появилось в Galaxy Z Fold 2.

Что касается складного смартфона Google Pixel, то нет никакой информации о дизайне, форм-факторе, технических параметрах смартфонах и других данных. По слухам, новинка получит складную OLED-панель производства Samsung Display. Как ожидается, новинку могут показать уже осенью вместе с Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

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