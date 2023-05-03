Появились официальные изображения доступного Pixel 7a от Google

Совсем скоро Google представит свой доступный Pixel 7a. Как это часто бывает, чем ближе анонс — тем больше появляется официальных материалов и утечек.

Сейчас опубликовали пресс-материалы новинки со всеми характеристиками устройства.

Pixel 7a получит 6,1-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессором послужит фирменный Tensor G2.

Покупателям смартфона также будут выдавать бесплатный доступ к VPN через Google One.

Анонс Google Pixel 7a представят 10 мая в рамках конференции Google I/O. Там же будет представлен первый складной Pixel Fold от компании.