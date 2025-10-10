Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6

Компания Vivo официально представила дорожную карту обновления своих устройств до новейшей версии операционной системы OriginOS 6. Первыми доступ к бета-версии прошивки получат владельцы самых свежих флагманских моделей. О сроках выхода стабильных сборок пока не сообщается.
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат бету OriginOS 6
Ноябрь 2025 года:
- Vivo X Fold 5;
- Vivo X200 Ultra;
- Vivo X200 Pro;
- Vivo X200 Pro mini;
- Vivo X200s;
- Vivo X200;
- iQOO 13;
- iQOO Neo10 Pro+;
- iQOO Neo10 Pro;
- iQOO Neo10.
Декабрь 2025 года:
- Vivo X Fold 3 Pro;
- Vivo X Fold 3;
- Vivo X100 Ultra;
- Vivo X100s Pro;
- Vivo X100 Pro;
- Vivo X100s;
- Vivo X100;
- iQOO 12 Pro;
- iQOO 12;
- iQOO Neo9S Pro+;
- iQOO Neo9S Pro;
- iQOO Neo9 Pro;
- iQOO Neo9;
- iQOO Z10 Turbo+.
Январь 2026 года:
- Vivo X Fold 2;
- Vivo X90 Pro+;
- Vivo X90 Pro;
- Vivo X90s;
- Vivo X90;
- Vivo S30 Pro mini;
- Vivo S30;
- iQOO 11 Pro;
- iQOO 11S;
- iQOO 11;
- iQOO Z10 Turbo Pro;
- iQOO Z10 Turbo.
Февраль 2026 года:
- Vivo X Flip;
- Vivo S20 Pro;
- Vivo S20;
- iQOO Neo8 Pro;
- iQOO Neo8;
- iQOO Z9 Turbo+;
- iQOO Z9 Turbo;
- iQOO Z9.
Март 2026 года:
- Vivo X Fold+;
- Vivo S19 Pro;
- Vivo S19;
- Vivo Pad5 Pro;
- Vivo Pad5;
- Vivo Pad5e;
- Vivo Pad3 Pro;
- Vivo Pad3;
- iQOO 10 Pro;
- iQOO 10;
- iQOO Pad5 Pro;
- iQOO Pad5;
- iQOO Pad5e;
- iQOO Pad2 Pro;
- iQOO Pad2.
Апрель 2026 года:
- Vivo S18 Pro;
- Vivo S18;
- Vivo S18e;
- Vivo Y500;
- iQOO Neo7;
- iQOO Neo7 SE.
Май 2026 года:
- Vivo Y300GT;
- Vivo Y300 Pro+;
- Vivo Y300;
- Vivo Y300c;
- Vivo Y300t;
- Vivo Y300+.
