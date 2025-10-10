Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6 | The GEEK
close
Новости

Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6

Vivo опубликовала дорожную карту развертывания бета-теста новой прошивки.

Компания Vivo официально представила дорожную карту обновления своих устройств до новейшей версии операционной системы OriginOS 6. Первыми доступ к бета-версии прошивки получат владельцы самых свежих флагманских моделей. О сроках выхода стабильных сборок пока не сообщается.

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат бету OriginOS 6

Ноябрь 2025 года:

  • Vivo X Fold 5;
  • Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X200 Pro;
  • Vivo X200 Pro mini;
  • Vivo X200s;
  • Vivo X200;
  • iQOO 13;
  • iQOO Neo10 Pro+;
  • iQOO Neo10 Pro;
  • iQOO Neo10.

Декабрь 2025 года:

  • Vivo X Fold 3 Pro;
  • Vivo X Fold 3;
  • Vivo X100 Ultra;
  • Vivo X100s Pro;
  • Vivo X100 Pro;
  • Vivo X100s;
  • Vivo X100;
  • iQOO 12 Pro;
  • iQOO 12;
  • iQOO Neo9S Pro+;
  • iQOO Neo9S Pro;
  • iQOO Neo9 Pro;
  • iQOO Neo9;
  • iQOO Z10 Turbo+.

Читайте подробнее об OriginOS 6

Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS

Январь 2026 года:

  • Vivo X Fold 2;
  • Vivo X90 Pro+;
  • Vivo X90 Pro;
  • Vivo X90s;
  • Vivo X90;
  • Vivo S30 Pro mini;
  • Vivo S30;
  • iQOO 11 Pro;
  • iQOO 11S;
  • iQOO 11;
  • iQOO Z10 Turbo Pro;
  • iQOO Z10 Turbo.

Февраль 2026 года:

  • Vivo X Flip;
  • Vivo S20 Pro;
  • Vivo S20;
  • iQOO Neo8 Pro;
  • iQOO Neo8;
  • iQOO Z9 Turbo+;
  • iQOO Z9 Turbo;
  • iQOO Z9.

Март 2026 года:

  • Vivo X Fold+;
  • Vivo S19 Pro;
  • Vivo S19;
  • Vivo Pad5 Pro;
  • Vivo Pad5;
  • Vivo Pad5e;
  • Vivo Pad3 Pro;
  • Vivo Pad3;
  • iQOO 10 Pro;
  • iQOO 10;
  • iQOO Pad5 Pro;
  • iQOO Pad5;
  • iQOO Pad5e;
  • iQOO Pad2 Pro;
  • iQOO Pad2.

Апрель 2026 года:

  • Vivo S18 Pro;
  • Vivo S18;
  • Vivo S18e;
  • Vivo Y500;
  • iQOO Neo7;
  • iQOO Neo7 SE.

Май 2026 года:

  • Vivo Y300GT;
  • Vivo Y300 Pro+;
  • Vivo Y300;
  • Vivo Y300c;
  • Vivo Y300t;
  • Vivo Y300+.
id·212261·20251010_1017
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS
Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
HONOR объявила дату презентации флагманов Magic 8 и Magic 8 Pro
iQOO 15 получил официальную дату выхода
Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов
Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября
Представлен лимитированный Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6
Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
Обзор IQOO 13
Характеристики iQOO 15 утекли в сеть до анонса
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс
Анонс iQOO Z10 Turbo+ — топовый процессор и АКБ на 8000 мАч за 25,5 тыс. рублей

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры