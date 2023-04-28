Доступный Pixel 7a от Google показали во всех цветах

Через пару недель Google представит свой доступный Pixel 7a. Сейчас популярный инсайдер Эван Бласс показал новинку в кораллов цвете, а издание MySmartPrice опубликовало пресс-изображения устройства.

Ожидается, что бюджетник от Google получит 6,1-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц. Также будут: флагманский процессор Tensor G2, беспроводная 5-ваттная зарядка и основная 64-мегапиксельную камера (вместо 12 Мп в прошлой версии).

Представить Pixel 7a должны на конференции разработчиков Google I/O 2023, которая состоится 10 мая.