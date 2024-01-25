Google представила эксклюзивные Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом цвете Minty Fresh

25 января Google официально представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новой расцветке Minty Fresh (Мятная свежесть).

Никаких отличий по характеристикам и материалам нет. Это все тот же стеклянный глянцевый корпус, но в другом цвете. Однако расцветка является эксклюзивной, она будет доступна только в Google Store.

Стоимость мятных «пикселей»: $669 (~62000 рублей) за базовую версию и $999 (~88600 рублей) за Pro-версию. Оба смартфона с хранилищем на 128 ГБ.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Накануне появились первые качественные рендеры серии Google Pixel 9, которая получила большие внешние изменения. Как выглядит базовая версия вы можете посмотреть тут, а Pixel 9 Pro – тут.