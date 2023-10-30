Google научит наушники с шумоподавлением измерять пульс после обновления ПО

Google работает над новой технологией, которая позволит наушникам с активным шумоподавлением измерять сердечный ритм. Чтобы получить новую функцию, не нужно покупать обновленное устройство, достаточно будет обычного обновления ПО.

В последнем исследовании, представленном учеными Google, основное внимание уделяется возможностям аудиоплетизмографии. Согласно научной работе, ушной канал – идеальное место для мониторинга здоровья из-за сложной сети кровеносных сосудов, которые проходят через слуховой проход.

Корпорация разработала новый метод аудиоплетизмографии, который использует ультразвуковой сигнал, передаваемый через динамики наушников. После отражения от ушной структуры, сигнал регистрируется встроенным микрофоном и вызывает эхо, модулированное движениями кожи ушного канала и вибрациями сердца.

Два исследования с 153 участниками показали высокую точность этого метода в измерении пульса (средняя ошибка – 3,21%) и вариабельности сердечного ритма (средняя ошибка в интервале между ударами – 2,7%). Технология работает одинаково хорошо независимо от оттенка кожи, размера ушного канала или условий использования.

Главное преимущество новой технологии – возможность ее добавление и обновления без необходимости приобретения новых наушников. При этом эксперты признают, что это может быть новой вехой в развитии технологий мониторинга здоровья, учитывая всеобщую популярность наушников. Она также обещает быть ценной для медицинских специалистов, требующих непрерывного мониторинга сердечного ритма.

Однако стоит отметить, что несмотря на уверенность Google в превосходстве своей технологии над другими разработками, окончательные выводы о ее эффективности еще предстоит сделать.