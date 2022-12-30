Google Chrome 111 может заблокировать 20% интернета

В сети в последние годы неуклонно растёт доля сайтов, использующих HTTPS. Однако ещё порядка 20% сайтов используют устаревший стандарт HTTP. И, похоже, скоро к таким сайтам пропадёт доступ.

На данный момент Google Chrome помечает HTTP-сайты как «небезопасные», но зайти на них можно. А вот в будущем году выйдет новая версия, которая будет блокировать все попытки пользователя зайти на такие ресурсы. Это произойдёт после выхода Chrome 111 весной 2023 года.

При этом отметим, что функцию блокировки можно будет отключить, но по умолчанию она будет работать. Не исключено, что в будущем появится полноценная блокировка, которую уже нельзя будет отключить вручную.