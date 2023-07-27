Google хочет следить за пользователя через Chrome и решать, какие сайты можно просматривать

Появление системы Web Integrity API от Google вызвало возмущение в сообществе программистов, которые опасаются, что это может привести к ограничению доступа пользователей к сайтам, если у них установлены адблок или другие модификации. Этот инструмент, называемый «DRM для интернета», имеет потенциал для серьезной слежки за пользователями.

Система работает подобно обнаружению root-прав на устройствах Android, когда некоторые приложения отказываются функционировать на рутированных устройствах. В данном случае, если пользователь использует адблок или другие неодобренные модификации, он может быть лишен доступа к определенным сайтам.

Google аргументирует внедрение данной системы заботой о безопасности пользователей. Однако множество экспертов высказывают опасения, что внедрение этой фичи в браузеры может привести к ограничению доступа к свободному и бесплатному интернету.

Сейчас на движке Chromium работаю браузеры Google Chrome, Яндекс Браузер и Microsoft EDGE.