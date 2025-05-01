Google готовит масштабный редизайн Android: скриншоты

Обозреватель Мишаал Рахман из Android Authority нашел в четвертой бета-версии Android 16 скрытые параметры, которые активируют новый дизайн операционной системы. По умолчанию все они отключены.

Основные изменения:

Индикаторы Wi-Fi и мобильной сети в строке состояния стали сегментированными, 5G и «Авиарежим» — жирнее. Иконка батареи подсвечивается зеленым во время зарядки и красным, если аккумулятор почти пуст

«Шторка» получила полупрозрачный фон, возможность перемещать ярлыки или изменять их размер, а также отдельную плитку Wi-Fi

На системных экранах добавлено размытие фона, в частности в панели приложений, на экране PIN-кода и при вызове меню запущенных приложений

Дата и погода на экране блокировки переместились под часы, а входящие уведомления стали компактнее

Регуляторы громкости и яркости стали тоньше и менее скругленными

Значки в «Настройках» стали цветными

Вернулась настройка формы иконок в Pixel Launcher — на выбор есть пять вариантов

По словам Рахмана, не стоит ожидать появления нового интерфейса в Android 16. Вероятнее всего, Google реализует эти изменения в Android 17 или одной из будущей версий ОС. При этом, возможно, компания расскажет о нововведениях уже на конференции Google I/O с 20 по 21 мая.