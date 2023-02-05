Google готовит браузер для iOS, который нарушает требования Apple

Google начала работу над экспериментальным веб-обозревателем для iOS, основанным на движке Blink. Об этом сообщил интернет-ресурс The Register.

Однако, такой веб-обозреватель нарушает правила Apple, которые не допускают в App Store браузерные приложения, использующие движок, отличный от Webkit. Все другие веб-обозреватели для iOS, такие как Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge, используют Webkit.

По словам источника, этот экспериментальный проект в настоящее время выглядит как альтернативная версия Chromium, но без некоторых ключевых функций. Представитель Google утверждает, что это приложение используется для исследования «некоторых аспектов производительности на iOS» и не будет доступно обычным пользователям.

Как сообщал Bloomberg в середине декабря, Apple рассматривает вопрос о поддержке сторонних браузеров

В середине декабря Bloomberg сообщала, что Apple рассматривает вопрос ослабления правил для сторонних браузеров для iOS.