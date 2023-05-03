Почтовый сервис Gmail добавил синие галочки верификации для брендов

Google объявила о добавлении синих галочек верификации для проверенных брендов на почтовом сервисе Gmail. Теперь значок появится рядом с именами отправителей, которые подтвердили свою личность, настроив параметр проверки BIMI.

Ранее BIMI позволял компаниям использовать логотип своего бренда как аватар, но теперь вместо этого будет отображаться единая метка верификации. Это нововведение должно помочь пользователям Gmail лучше понимать, от кого пришло письмо — от проверенного источника или от мошенника. Мера направлена на борьбу со злоумышленниками, которые выдают себя за представителей известных брендов.

Уже проверенные компании получат галочки автоматически, а полное развертывание опции займет до трех дней. Google также предоставила подробную инструкцию для тех, кто хочет настроить BIMI, на своем сайте.