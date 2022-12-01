Google добавила встроенный VPN в смартфоны Pixel 7

Google добавила в свое флагманы Pixel 7 функцию встроенного VPN. Компания анонсировала эту фишку еще на мероприятии «Made by Google» в начале октября.

Частный VPN работает через приложение Google One. Услуга доступна на смартфонах серии Pixel 7 в следующих странах: Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Также бесплатный VPN могут подключить подписчики Google One с 2 ТБ онлайн-хранилища.

Google сообщает, что функция будет работать даже если пользователь путешествует.