Google Chrome получит опцию отключения всех расширений

В скором обновлении браузера Google Chrome появится функция, которая позволит пользователю отключать сразу все расширения для определённого сайта. Давно известно, что некоторые расширения могут создать некорректную работу сайта или платёжной системы. Например, может не произойти загрузка оплаты или блокироваться возможность авторизации. Новая опция позволит избежать подобных ситуаций.

Упоминание нового меню расширений обнаружил один из пользователей Reddit в бета-версии Chrome. Но когда обновление станет доступно для всех пользователей, пока неизвестно.

При этом аналог такой функции существует в браузере Microsoft Egde с апреля 2022 года.