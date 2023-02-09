Google Chrome 110 нельзя установить на Windows 7 и Windows 8

Компания Google выпустила первую версию браузера Google Chrome под номером 110, которая не будет запускаться на Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. Эта сборка предназначена только для Windows 10 и 11.

В новой версии исправлены некоторые проблемы кибербезопасности, а также добавлены новые функции, включая биометрическую аутентификацию (где это возможно), настраиваемые страницы сетевых ошибок и другие нововведения.

Отметим, что использование Windows 7 или 8/8.1, а также устаревших версий Chrome никто не отменял, но эти сборки могут быть небезопасными. Поддержка Windows 10 будет идти до 14 октября 2025 года, а лицензии на саму ОС уже не продают, во всяком случае, в Microsoft. На сторонних площадках они пока есть.