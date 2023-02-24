Глобальную версию Realme GT 3 с зарядкой 240 Вт показали на видео

В преддверии выхода Realme GT 3 на глобальный рынок, компания активно выкладывает тизеры устройства.

По техническим характеристикам GT 3 будет идентичен китайской версии Realme GT Neo 5. У смартфона останется главная фишка — поддержка быстрой 240-ваттной зарядки. Она позволяет устройству заряжаться с 1% до 20% всего за 80 секунд.

Задняя панель также получит RGB-подсветку в прозрачном окошке, которая реагирует на уведомления, звонки и другие действия.

Стоит отметить, что в официальных аккаунтах и на сайте публикуются изображения смартфона только с черной и белой панелью. Скорее всего, на глобальный рынок, флагман в фиолетовом цвете не доедет.

Анонс Realme GT 3 ожидается 28 февраля на мероприятии MWC 2023 в Барселоне.