Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси

Максут Шадаев прокомментировал обсуждение новых ограничений на использование VPN в России. По его словам, Минцифры как орган исполнительной власти обязано выполнять поставленные задачи, и одна из них — снижение использования VPN.

При этом министр дал понять, что ведомство не поддерживает введение штрафов для пользователей. Такой подход он назвал слишком прямолинейным.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом», — написал Шадаев.

Он также подчеркнул, что министерство хочет решить задачу с «минимальными последствиями и обременениями для пользователей». По его словам, власти понимают, что вокруг темы много сложных вопросов, включая доступы разработчиков, встроенные платежи и другие рабочие сценарии.

«Мы понимаем, что есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое. Готовы по ним искать решения с учётом общего курса», — отметил министр.

Отдельно Шадаев заявил, что курс на ограничения связан с уже принятыми решениями по зарубежным платформам, которые не выполнили требования российского законодательства.