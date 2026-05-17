Стив Джобс использовал «пивной тест» при найме сотрудников в Apple

И суть далеко не в алкоголе.
Редакция The GEEK сегодня в 11:15
Сооснователь Apple Стив Джобс использовал «пивной тест» для принятия решения о найме сотрудников. Об этом сообщает издание Fortune.

Суть проста: если после общения с кандидатом Джобсу не хотелось провести с ним время в неформальной обстановке, например, выпить пива, то такому человеку могли отказать в работе. Сам «пивной тест» не был связан с алкоголем — он оценивал, насколько с сотрудником было бы интересно и комфортно работать каждый день.

Иногда Джобс проводил собеседования в более свободном формате, например, во время прогулки и неформальной беседы. Это позволяло посмотреть, как кандидат ведет себя вне офисной среды и стандартного интервью.

По его мнению, одних профессиональных навыков недостаточно: важны «химия» между людьми, способность к взаимодействию и то, как человек справляется со сложными ситуациями.

Накануне в США выпустили памятную долларовую монету со Стивом Джобсом. В американском Монетном дворе назвали его «новатором», который «изменил то, как мир общается и взаимодействует».

