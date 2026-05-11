Claude получил функцию Dreaming для улучшения работы ИИ-агентов | The GEEK
Новости

Claude получил функцию Dreaming для улучшения работы ИИ-агентов

Технология позволяет ИИ-агентам анализировать прошлые сессии, выявлять ошибки и автоматически создавать инструкции для улучшения будущей работы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:02
Claude получил функцию Dreaming для улучшения работы ИИ-агентов

Anthropic представила функцию Dreaming для платформы Claude Managed Agents. Она нужна для того, чтобы ИИ-агенты Claude могли разбирать свои прошлые задачи и улучшать работу в следующих сессиях.

Dreaming не меняет саму модель Claude и не переобучает нейросеть. Вместо этого система просматривает прошлые сессии агента, ищет повторяющиеся ошибки, удачные решения и слабые места в работе.

После анализа агент создаёт текстовые инструкции, которые Anthropic называет «плейбуками». Это своего рода памятки для будущих задач: какие шаги сработали, где были ошибки и как действовать эффективнее в похожей ситуации.

Anthropic объясняет, что функция должна помочь ИИ-агентам стабильнее выполнять длинные и сложные задания. В таких сценариях качество работы часто падает из-за большого контекста, множества шагов и накопленных ошибок.

На презентации компания показала пример с несколькими ИИ-агентами, которые выполняли симуляцию посадки дрона на Луну. После неудачных попыток Dreaming проанализировала прошлые действия и создала инструкцию для следующей попытки. По словам Anthropic, после этого результат стал лучше.

Вместе с Dreaming компания также представила две функции для агентов Claude: Outcomes и Multi-Agent Orchestration. Outcomes помогает проверять результат по заданным критериям, а Multi-Agent Orchestration распределяет сложные задачи между несколькими ИИ-агентами.

Проще говоря, Anthropic пытается сделать Claude не просто чат-ботом, а системой ИИ-агентов, которые могут работать над длинными задачами, анализировать ошибки и постепенно накапливать рабочие стратегии.

Обсудить

Главное по теме

Новости Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise

Anthropic увеличила лимиты Claude Code и Claude Opus API после соглашения со SpaceX.
Новости Anthropic: ИИ может начать самостоятельно улучшать ИИ уже в ближайшие годы Новости У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

Похожие материалы

Claude Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Функция пока доступна в бета-версии для пользователей платных тарифов.

 Claude Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Утечка сорвала секретный анонс.

 Anthropic Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

Claude Code научился выполнять задачи без постоянных подтверждений.

 Claude Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini

Представлены три ИИ-модели MiMo-V2.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Смартфоны Samsung начнут отправлять рекламные приложения в глубокий сон Forza Horizon 6 появилась на пиратских площадках до официального выхода Инсайдер показал чехол для Samsung Galaxy Z Fold8 Wide Huawei и Midea представили первые кондиционеры на HarmonyOS RedMagic 11S Pro сможет запускать игры в 2K и 144 FPS Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры