Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 больше не будут получать обновления

Компания Xiaomi объявила о прекращении поддержки четырёх моделей смартфонов. Это значит, что они больше не будут получать любые обновления прошивки и безопасности. В этот список вошли следующие устройства:

Mi 9T

Redmi K20

Redmi 7

Последним апдейтом для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 стала оболочка MIUI 12.1 с Android 11. Изначально модель выпускалась с MIUI 10 на Android 9. Другие смартфоны Redmi Y3 и Redmi 7 были представлены тоже на Android 9, но смогли обновиться только до MIUI 12 на базе Android 10. Хотя для владельцев данных аппаратов это может быть грустной новостью, важно помнить, что все устройства имеют срок службы.

Список Xiaomi с устройствами, которые больше не получат обновления.

Xiaomi предоставляет обновления для всех устройств в течение длительного периода времени. В результате устройства китайского гиганта являются одними из самых обновляемых на рынке.

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