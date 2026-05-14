Vivo X300 Ultra готовится к выходу в России

Один из самых ожидаемых смартфонов 2026 года выйдет на российском рынке.
Редакция The GEEK сегодня в 17:18
Российское представительство Vivo опубликовало тизер нового смартфона, который выйдет в России в ближайшее время. Хотя устройство напрямую не показано, по силуэту без труда узнается флагманский X300 Ultra.

В российском офисе компании новинку называют самым ожидаемым устройством этой весны, о котором все говорят.

Коротко напомним о ключевых характеристиках Vivo X300 Ultra:

  • 6,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3168×1440 Гц, частотой 1-144 Гц и яркостью до 4500 нит;
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • Батарея на 6600 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт, беспроводной 40 Вт;
  • Основная 200-Мп камера Sony LYTIA 901 (1/1.12″, f/1.85, OIS CIPA 6.5);
  • Широкоугольная 50-Мп камера Sony LYT-818 (1/1.28″, f/2.0, OIS CIPA 6.0);
  • 200-Мп перископ Samsung HP0 (1/1.4″, f/2.67, 3.7-кратный оптический зум, OIS CIPA 7.0);
  • Фронтальная 50-Мп камера;
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и водозащита IP68/IP69.

Даты старта предзаказа и начала продаж пока не раскрываются. Предполагаем, что полноценный выход Vivo X300 Ultra в России состоится до конца мая.

