В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN

В американском штате Юта с 6 мая вступает в силу закон Senate Bill 73, который впервые в США напрямую связывает возрастную проверку на сайтах с использованием VPN и прокси.

Новые правила требуют считать пользователя находящимся в Юте, если он физически находится в штате, даже если пытается скрыть геолокацию через VPN, прокси или другие инструменты. Сам VPN при этом не запрещён, но платформы не смогут использовать его как оправдание для обхода требований по возрастной верификации.

Отдельно закон запрещает сайтам публиковать инструкции по обходу ограничений через VPN. Это делает инициативу важным прецедентом: речь идёт не о прямом запрете VPN, а о попытке юридически закрыть один из способов обхода возрастных проверок.

Критики уже называют закон технически спорным. NordVPN заявила, что сайты оказываются в «ловушке ответственности»: от них требуют определять пользователей, которые намеренно скрывают своё местоположение.

Electronic Frontier Foundation предупреждает, что платформы могут выбрать самый простой путь — блокировать известные VPN-сервисы или вводить жёсткую проверку возраста для всех посетителей.

Проблема в том, что веб-сайты не могут надёжно определить использование VPN во всех случаях. Часть подключений можно вычислить по IP-адресам дата-центров или сетевым признакам, но универсального способа проверки нет.

В итоге ограничения могут затронуть не только тех, кто пытается обойти возрастную проверку, но и обычных пользователей, которые включают VPN ради безопасности, приватности или работы.