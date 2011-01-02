Геймпад DualSense для PS5 совместим с Windows и Android

Контроллер DualSense входит в комплект поставки игровой приставки PlayStation 5, которая кстати, уже находится в руках некоторых значимых в интернете лиц. Сам контроллер, по заявлению разработчиков получил новый дизайн, несколько новых функций и некоторую совместимость с другими устройствами. Именно совместимость и хотел проверить один из тех, кто уже получил PlayStation 5.

Им стал блогер Остин Эванс, у которого есть собственный канал на YouTube. После показанной распаковки, он решил опробовать совместимость контроллера с Surface Laptop Go и Pixel 5. И несмотря на то, что изначально DualSense совместим лишь с PlayStation 5, он успешно подключился к этим двум устройствам и даже работал с ними. А вот с Xbox Series X такого не произошло, хотя контроллер подключился к устройству. На Pixel 5, к которому DualSense подключили с помощью Bluetooth, даже получилось поиграть в игры через сервис Xbox Game Streaming.

Что касается PlayStation 4, то в данном случае подключение произошло, а вот задействовать его в играх не получилось. Но радует то, что контроллер, стоимостью 70 долларов успешно подключается не только к PlayStation 5. Однако тактильная обратная связь, так же как и адаптивные триггеры, не работают. Но уже сейчас по этому поводу появилась интересная новость, которая гласит, что PlayStation 4 может научат работать с DualSense после обновления.