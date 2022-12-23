Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro заряжается до 100% всего за 14 минут

В понедельник, 26 декабря, состоится анонс игрового смартфона Nubia Red Magic 8 Pro, но уже сейчас компания раскрыла немного подробностей о будущей новинке.

Судя по свежим данным, смартфон получит двойной аккумулятор на 6000 мАч и зарядный блок мощностью в 165 Вт. Это позволит зарядить новинку за 14 минут. Также смартфону приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ и накопитель до 1 ТБ.

Экран получит диагональ 6,8 дюйма и разрешение 2480×1116, а также тонкие рамки. Частота не указана, но она явно будет выше 90 Гц. В качестве камер заявлены модули на 50 МП + 8 МП + 2 МП. Стоимость пока не сообщается, как и дата выхода.