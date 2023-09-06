Геймерский доширак-энергетик представлен в Японии

Японский производитель Nissin представил кофеиновую лапшу и рис быстрого приготовления для геймеров. Они появится в местных магазинах уже с 18 сентября.

В своем пресс-релизе компания отмечает, что в Японии с каждым годом увеличивается количество геймеров. Любители видеоигр часто едят фастфуд и запивают энергетиком, чтобы не уснуть во время ночной «катки».

Для решения проблемы Nissin создала блюдо 2 в 1 – энергетический «доширак» со вкусом чеснока и черного перца. Блюдо также будет включать в себя креветки, свинину, яйцо и капусту, а также кофеин, аргинин (аминокислота) и ниацин (тип витамина).

Самое забавное, что одним из заявленных преимуществ данной лапши является малая вероятность испачкать устройства во время еды, так как продукты содержат малое количество бульона.

Это еще не все. Вторым анонсированным блюдом для геймеров является рис быстрого приготовления с овощами, соевым мясом, карри и имбирем. Он также содержит кофеин, аргинин и ниацин.

Стоимость лапши-энергетиков – около $1,9 (~190 рублей), а риса-энергетика – около $2 (~200 рублей).