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Новости

GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти

Производители видеокарт стараются обратить на себя внимание потенциальных покупателей цифрами и необычными решениями. Представители Micron Technology решили идти по первому пути, а поэтому в ближайшее время представят собственную разработку с 12 ГБ видеопамяти. Эта информация уже подтверждена, а работать новинка будет на графическом процессоре Nvidia Ampere RTX 3090.

Новый графический ускоритель получит 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X. Если говорить о пропускной способности, то она будет в пределах от 912 до 1008 гигабайт в секунду. Точно значение оптимальной тактовой частоты неизвестно. Если верить слухам, то GeForce RTX 3090 должна получить кристалл процессора GA102−300 с 5248 ядрами CUDA.

  • Nvidia Geforce Rtx 3090 Memory

Если верить более ранним утечкам, то Nvidia должна провести мероприятие GeForce Event ориентировочно 1 сентября этого года. На нем, как ожидается, производитель покажет видеокарты нового поколения. Ими станут модели RTX 3080 и RTX 3080 Ti.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.
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