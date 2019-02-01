GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти

Производители видеокарт стараются обратить на себя внимание потенциальных покупателей цифрами и необычными решениями. Представители Micron Technology решили идти по первому пути, а поэтому в ближайшее время представят собственную разработку с 12 ГБ видеопамяти. Эта информация уже подтверждена, а работать новинка будет на графическом процессоре Nvidia Ampere RTX 3090.

Новый графический ускоритель получит 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X. Если говорить о пропускной способности, то она будет в пределах от 912 до 1008 гигабайт в секунду. Точно значение оптимальной тактовой частоты неизвестно. Если верить слухам, то GeForce RTX 3090 должна получить кристалл процессора GA102−300 с 5248 ядрами CUDA.

Если верить более ранним утечкам, то Nvidia должна провести мероприятие GeForce Event ориентировочно 1 сентября этого года. На нем, как ожидается, производитель покажет видеокарты нового поколения. Ими станут модели RTX 3080 и RTX 3080 Ti.