GeForce RTX 3060 и RTX 3050 готовятся к выходу

Геймеры уже привыкли, что, открывая новую линейку видеокарт, в первую очередь Nvidia создает топовые модели. В новой линейке таких устройств Ampere, таковыми могут стать GeForce RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Для этих моделей производство графических процессоров стартовало, а вот для графических ускорителей среднего класса такое производство должно было стартовать немного позже. Но несмотря на нестабильную ситуацию в мире, производство графических процессоров для ускорителей среднего класса уже стартовало. Об этом написал на своей странице один проверенный инсайдер.

Уже есть информация о запуске производства графических процессоров GA106 и GA107 линейки Ampere. Скорее всего, GA106 будет задействован в GeForce RTX 3060, а GA107 станет основной для GeForce RTX 3050. Поэтому анонс видеокарт стоимость от 200 до 400 долларов может состояться относительно скоро. Если верить все той же информации от инсайдера, то данные графические процессоры производятся в недрах Samsung по техпроцессу 8 нм LLP.

А вот о будущих характеристиках этих видеокарт ничего не говорится. Хотя в сети и появлялись упоминания варианта GPU GA106-300, но если взглянуть детально на производительность, то явно это не топовый вариант. Что касается варианта с GA106-400, то его вполне можно ожидать в GeForce RTX 3060 Ti или SUPER, а вариант GA106-200 могла бы появиться в RTX 3050 Super. Но здесь стоит отметить тот факт, что пока неизвестно о запуске производства всех вариантах GA106 и судить о том, какой процессор будет принадлежать карте невозможно.

И в самом конце хочется огорчить тех, кто пожелает приобрести видеокарты Nvidia нынешнего поколения. Скорее всего, они будут дорожать. Причина? Это старт производства линейки GPU Ampere. Кроме того, к таким причинам можно отнести и огромный интерес к этим моделям со стороны майнеров.