Gears 5 временно стала бесплатной

Xbox Game Studios и The Coalition объявили о пробном бесплатном периоде в боевике Gears 5, которые завершится 12 апреля. Акция проходит в том числе и в Steam.

Каждому, кто до 20 апреля сыграет в Gears 5, предоставляется возможность бесплатно получить внутриигровой скин и казнь известного рестлера и актёра – Дейва Батисты.

Бесплатное обновление добавило в игру новый мультиплеерный режим Gridiron. Именно к его выхода и приурочена акция.

Две команды по пять человек должны занести нейтральный флаг на сторону противника. У игроков есть только одна жизнь. Команда, которая первой наберёт 13 очков за раунд – побеждает.