Новости

Galaxy Z Flip7 получил специальное издание к Играм 2026 года

Samsung передаст олимпийскую версию Galaxy Z Flip7 спортсменам из примерно 90 стран.
Редакция The GEEK сегодня в 13:04

Компания Samsung представила специальную версию складного смартфона Galaxy Z Flip7 для участников зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

Олимпийскую модификацию получат около 3,8 тысячи спортсменов из примерно 90 стран. Устройство оформлено в фирменном стиле Игр: задняя панель выполнена в цвете «итальянская лазурь», рамка — в оттенке «победное золото».

В смартфон предустановлено приложение Galaxy Athlete Card для обмена цифровыми профилями спортсменов и участия в интерактивных активностях. В комплект также входят прозрачный магнитный чехол с золотистым орнаментом и набор тематических обоев, вдохновлённых зимними видами спорта.

Выдача устройств начнётся с 30 января 2026 года в олимпийских деревнях городов, принимающих Зимние Олимпийские игры 2026. Samsung также обеспечит техническую поддержку на площадках соревнований.

Самый доступный «флип» с компромиссами

Обзор Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: самый доступный «флип» с компромиссами
