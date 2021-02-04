Galaxy F62 — появились данные о смартфоне

Модель Galaxy F62 — о ней мы уже слышали, правда более подробных характеристики в сети найти не удавалось. Представители южнокорейского бренда уверенно хранят информацию об устройстве. А вот отчет ресурса IANS немного приоткрыл завесу тайны и обозначил некоторые преимущества Galaxy F62.

Так, сообщается, что смартфон должен появится в Индии в середине этого месяца. Что же получат его будущие обладатели? В наличии у них будет смартфон с емким аккумулятором на 7 000 мАч. Что касается стоимости, то этот смартфон обойдется им в 340 долларов. Что касается памяти, то здесь будет наличествовать 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ.

Также стало известно о наличии Super AMOLED-дисплея с диагональю 6,7 дюймов и пока неизвестным разрешением. Если раньше была уверенность, что аппарат получит собственный чипсет Exynos, то сейчас благодаря утечке из Geekbench известна модель – Exynos 9825.