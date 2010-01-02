Фил Спенсер заговорил по-русски

Запущен русскоязычный портал Xbox Wire — официальный новостной ресурс платформы. И в честь этого появилось видео, где глава подразделения Xbox Фил Спенсер приветствовал игроков на русском языке.

Привет, друзья. Спасибо, что рубитесь с нами на Xbox. Увидимся в игре. Фил Спенсер, глава Xbox

Блог, как обещают авторы, будет публиковать новости о последних играх, интересные игровые подборки от российских авторов и приглашённых гостей, эксклюзивные материалы, анонсы и прочее.

Отметим, что ранее в Xbox Live отказались от рублёвых цен. Но, учитывая появление русскоязычного блока, не стоит исключать их возвращения.