Фил Спенсер заговорил по-русски

Запущен русскоязычный портал Xbox Wire — официальный новостной ресурс платформы. И в честь этого появилось видео, где глава подразделения Xbox Фил Спенсер приветствовал игроков на русском языке.
Привет, друзья. Спасибо, что рубитесь с нами на Xbox. Увидимся в игре.Фил Спенсер, глава Xbox
Блог, как обещают авторы, будет публиковать новости о последних играх, интересные игровые подборки от российских авторов и приглашённых гостей, эксклюзивные материалы, анонсы и прочее.
Отметим, что ранее в Xbox Live отказались от рублёвых цен. Но, учитывая появление русскоязычного блока, не стоит исключать их возвращения.
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