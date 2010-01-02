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Новости

Фил Спенсер заговорил по-русски

Запущен русскоязычный портал Xbox Wire — официальный новостной ресурс платформы. И в честь этого появилось видео, где глава подразделения Xbox Фил Спенсер приветствовал игроков на русском языке.

Привет, друзья. Спасибо, что рубитесь с нами на Xbox. Увидимся в игре.

Фил Спенсер, глава Xbox

Блог, как обещают авторы, будет публиковать новости о последних играх, интересные игровые подборки от российских авторов и приглашённых гостей, эксклюзивные материалы, анонсы и прочее.

Отметим, что ранее в Xbox Live отказались от рублёвых цен. Но, учитывая появление русскоязычного блока, не стоит исключать их возвращения.

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Источник:
Xbox
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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