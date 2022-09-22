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ВКонтакте открыла доступ к технологии распознавания речи для разработчиков

Соцсеть Вконтакте открыла доступ для разработчиков инди-проектов к своей технологии, которая считывает голос и переводит его в текст (ASR, Automatic Speech Recognition).

Технологию можно опробовать через веб-интерфейс на специальной странице или интегрировать через публичный API ВКонтакте. Также разработчиками доступен широкий набор методов, с помощью которых можно создавать мини-приложения ВКонтакте или использовать в сторонних проектах.

ASR используется ВКонтакте для расшифровки голосовых сообщений, генерации субтитров в видео, персональных рекомендаций и многого другого. Решение использует сразу три нейросети: одна отвечает за распознавание речи, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания.

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Источник:
VK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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