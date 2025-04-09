Hot Wheels впервые за 10 лет запускает новую линейку машинок Ferrari

Компания Mattel возобновила сотрудничество с Ferrari и впервые за более чем десятилетие выпустит девять коллекционных спорткаров Hot Wheels. На это обратил внимание главный редактор The GEEK в своем Telegram-канале.
В линейку войдет микс культовых и современных моделей Ferrari:
- SF90 Stradale
- F40 Competizione
- 365 GTB4 Competizione
- 499P Modificata
- LaFerrari
- F50
- 250 GTO и грузовик Fiat 642 RN2 Bartoletti
- SF90 Stradale RC
- 312P
При этом часть машинок совсем недорогие, по $1,25, часть — коллекционные, с деталями вроде резиновых колес, хромированной покраски и исторических отсылок.
Главной фишкой новой линейки стал набор Heritage Set за $100 из двух машин — легендарной Ferrari 312P и победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане Ferrari 499P Modificata.
По словам Роберто Станичи, исполнительного вице-президента Hot Wheels, коллекция рассчитана на широкую аудиторию — от преданных фанатов Ferrari до начинающих коллекционеров. Дизайнеры компании уделили особое внимание деталям, чтобы каждая модель выглядела максимально приближенной к оригиналу, подчеркнул он.
Продажи новых моделей стартуют уже летом, но будут выходить волнами в течение всего 2025 года.