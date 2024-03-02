HP запустила подписку на принтер

HP представила подписку под названием All-In Plan, предлагающую полный пакет услуг для печати. План включает в себя доставку принтера, картриджей с чернилами, гарантийное обслуживание устройства, а также возможность замены принтера на более новую модель через несколько лет. Подписка доступна как для чёрно-белой, так и для цветной печати.

В рамках подписки предлагается выбор из трех моделей принтеров: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro. Для каждой модели доступны различные тарифы в зависимости от количества страниц, которые пользователь планирует печатать в месяц.

Цена подписки зависит от выбранного принтера и выбранного количества страниц. Например, подписка на HP Envy с печатью 20 страниц в месяц будет стоить $6,99, в то время как подписка на HP OfficeJet Pro с тем же объемом печати обойдется в $12,99. Самый дорогой тариф, позволяющий печатать до 700 страниц в месяц, будет стоить $35,99.

Пользователи могут переносить неиспользованные страницы на следующий месяц, но существует лимит на количество переносимых страниц, ограниченный в три раза больше объема страниц в тарифе.

Если пользователю нужно распечатать больше страниц, чем предусмотрено в выбранном тарифе, можно легко изменить тарифный план или доплатить за дополнительные страницы.

Сервис также включает в себя автоматическое оповещение о необходимости замены картриджей и гарантированную замену неисправного принтера на следующий день.

HP также предоставляет бесплатный «пробный» период на 30 дней, в течение которого пользователь может отказаться от услуги и вернуть принтер обратно. После истечения этого срока отказ от подписки влечет за собой дополнительные платежи, хотя есть возможность отказаться бесплатно после двух лет использования подписки.