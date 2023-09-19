Фейковое приложение Тинькофф Банка появилось в App Store

Модерация Apple продолжает удивлять. Сегодня App Store пополнился очередным фейковым приложением TBank app, которое выдаёт себя за онлайн-банк Тинькофф.

При этом оно уже попало в Топ-чарт App Store и заняло первое место.

Предупредите родных и близких, а также друзей, которые купили iPhone недавно.

Это уже не первый случай, когда App Store пропускает мошеннические приложения. В сентябре 2023 года в онлайн-магазине приложений Apple, появилось сразу три фейковых приложения Сбербанка. При этом Apple продолжает запрещать своим пользователям устанавливать приложения в обход App Store, ссылаясь на то, что это может нарушить их безопасность и подвергнуть риску личные данные.