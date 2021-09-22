Facebook выпустила умные дисплеи Portal

Неожиданно для всех, компания Facebook представила два умных дисплея, вошедших в линейку Portal. Оба устройства рассчитаны на использование во время конференц-связей и людей, которые любят общаться виртуально.

Модель Portal Go оснащена 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1200 на 800 пикселей, а также 12-мегапиксельной камерой.

Вариант Portal Plus имеет чуть лучшие характеристики. Так, размер дисплея – 14 дюймов, разрешение – 2160 на 1440 пикселей, плюс две камеры по 12 МП.

Оба дисплея поддерживают зарядку от магнитной подставки, идущей в комплекте. Что касается начала продаж, то в Северной Америке она стартует 19 октября. На другие рынки, которые производителю интересны, дисплеи выйдут позже. Что касается ценника, то версия Go стоит 200 долларов, а старшая версия – 350 долларов.