Facebook меняет названием на Meta

Facebook сообщила о смене названия на Meta, это прозучало от Марк Цукерберг на презентации. Соцсеть намерена продемонстрировать, что компания — давно не только одна соцсеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов. Компания хочет ассоциироваться с «метавселенной», а не с соцсетью.

В июле 2021 года Марк Цукерберг объявил, что Facebook будет вести активную работу над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать.

В октябре компания рассказала, что наймёт несколько тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.