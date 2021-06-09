Facebook может выпустить собственные смарт-часы

Facebook собирается выйти на рынок смарт-часов. По данным зарубежного издания The Verge, первая модель часов выйдет летом в 2022 году. Также отмечается, что компания уже активно ведёт работу над втором и третьим поколением часов.

По слухам часы от Facebook будут оснащены LTE-модулем, привычными функциями фитнес-трекеров. Главной их особенностью станут две встроенные камеры. Первая разместится непосредственно в дисплее для общения по видеосвязи, а основная пригодится для создания фото и видео. По замыслу, основную можно будет отсоединять от корпуса и использовать, как самостоятельное устройство.

Таким образом компания Марка Цукерберга собирается стать прямым конкурентом носимых устройств от Apple и Google. Учитывая, какой конфликт происходит сейчас между корпорациями.

В самом Facebook пока никак не комментируют информацию.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram