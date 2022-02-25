Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook в России

Роскомнадзор заявил, что начинает частичное ограничение доступа к Facebook на территории России. Причиной стала блокировка официальных аккаунтов телеканала «Звезда», а также изданий «РИА Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали. Говорится в сообщении РКН

Ведомство подчеркнуло, что Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

По данным GlobalCheck, на текущий момент Facebook полностью доступен в России.

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