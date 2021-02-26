Facebook подает иск в суд на Apple

На IT-рынке воспламеняется огонь между двумя гигантами этой сферы: Facebook и Apple. Мы знаем, что различные компании интересуются личными данными пользователей, чтобы подсунуть им персональную рекламу, основываясь на их интересах. Недавно в Apple произошли изменения, направленные на конфиденциальность пользователя. Это, естественно, не понравилось Facebook, которая лишилась отслеживания личных данных и интересов пользователей. Теперь им нужно выпрашивать эти данные.

А поэтому представители Facebook подали иск в суд, ссылаясь на антиконкурентное поведение компании. Но и это еще не предел конфронтаций между компаниями. Не так давно стартовала новая рекламная кампания, которая направлена, как заявляют в Facebook, на помощь малому бизнесу. Такое решение многие расценивают как подталкивание пользователей раскрывать личные данные, которые будут использоваться для рекламы.

Кстати, насчет видеоролика, который просвещает пользователей относительно помощи малому бизнесу. На этом видеоролике отсутствуют комментарии, так как они закрыты. Более того, больше дизлайков, чем лайков. Если честно, то Facebook действительно перегибают палку с рекламой, которая находится повсеместно. А поэтому, как бы они не завуалировали эту проблему, вряд ли кто-то действительно будет гореть желанием раскрывать свои данные.