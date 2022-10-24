Apple негодует: Евросоюз утвердил единый зарядный разъём для смартфонов

Евросоюз принял окончательное решение по наличию единого порта для зарядки устройств. Теперь каждое устройство продаваемое в ЕС с 2024 года, должно оснащаться портом USB-C. Исключения составляют те гаджеты, которые могут оказаться тоньше самого разъёма.

По мнению законодателей, такое решение позволит потребителям не искать определенный провод для своего смартфона, а также поможет сократить электронные отходы.

Презентация iPhone 5 и Lightning в 2012 году.

От нового закона практически может пострадать только Apple, которая с 2012 года предпочитает использовать в своих устройства порт Lightning. Несмотря на это, Apple уже начала переводить некоторые девайсы на разъём USB-C. Так порт уже есть у MacBook, iPad, Apple Pencil и зарядной «шайбы» для Apple Watch.

Ожидается, что в 2023 году будет представлен первый iPhone без Lightning и естественно, Apple расскажет, что такое решение было принято с целью минимизации экологических последствий деятельности компании.