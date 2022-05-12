iPhone в 2023 году может выйти без Lightning

Компания Apple может отказаться от фирменного разъёма Lightning в iPhone и перейти на общепринятый USB-C. Об этом сообщает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

Переход на USB-C по мнению Куо, может произойти уже во второй половине 2023 года. Свой прогноз он обосновал на проведённым им исследованием и полученной информации от поставщиков к которым часто обращается Apple.

Таким образом, iPhone 15 станет первым смартфоном Apple с USB-C и в этот есть масса плюсов. Например, скорость передачи данных и зарядки заметно увеличится, а пользователь сможет воспользоваться любым кабелем USB-C для зарядки своего смартфона. Однако Apple может пойти на хитрость и оснастить фирменные кабели специальными чипами, которые будут подходить только для iPhone, а также обеспечивать скоростную зарядку и передачу данных.

Любительский концепт iPhone без разъёмов

Подобные слухи ходят уже не первый год. Также есть предположения, что Apple не станет выполнять требования по переходу на USB-C и выпустит iPhone без разъёмов. Зарядка и передача данных будет происходить беспроводным путём и при помощи MagSafe.

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