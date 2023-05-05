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ЕС пригрозил Apple запретом продаж iPhone 15 за ограничение скорости зарядки через USB-C

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Валентин Снежин сегодня в 10:14

Apple может столкнуться с проблемами при продаже iPhone в Евросоюзе, если компания не сможет соответствовать закону, принятому в прошлом году. Закон обязывает все гаджеты, продаваемые в ЕС, иметь порт USB-C с 2024 года.

Как сообщает аналитик Мин-Чи Куо, Apple намеревается внедрить USB-C в iPhone 15, причем собирается ограничивать скорость зарядки на кабелях, не имеющих соответствующую сертификацию. В ответ на это еврокомиссар Тьерри Бретон направил письмо в Apple еще в марте, предупреждая, что ограничение функциональности кабелей USB-C запрещено и может помешать продаже iPhone в ЕС.

Евросоюз намерен опубликовать технический регламент для внедрения USB-C в третьем квартале 2023 года.

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Теги: 
Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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