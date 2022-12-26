Планшеты серии Xiaomi Pad 5 обновятся до MIUI 14

Xiaomi в январе начнёт распространять стабильное обновление MIUI 14 на базе Android 13, в ожидании этого, компания начала распространять сборку прошивки для разработчиков. В Китае обновление MIUI 14 недавно получили модели Mi 11 и Redmi Note 11T Pro, а теперь и Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Обновление распространяется на Xiaomi Pad 5 с версией прошивки V14.0.22.12.20.DEV и Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 с V14.0.22.12.21.DEV. В версии MIUI на базе Android 13 разработчики внесли ряд оптимизаций и улучшений. Бренд отмечает, что поскольку базовая архитектура планшетов сильно отличается от смартфонов, их придётся адаптировать, чтобы полностью внедрить MIUI 14.

Благодаря предварительной версии прошивки пользователи вышеупомянутых устройств смогут протестировать новую версию MIUI. Тем не менее, обновление может нести в себе различные ошибки и проблемы, которые могут нарушить привычную работу гаджетов. Пока апдейт выходит в Китае и только для избранных пользователей, которые подписались на его получение.

На глобальном рынке MIUI 14 ещё не анонсирована, но ожидается, что прошивка выйдет для европейских пользователей в начале 2023 года.

Напомню, что MIUI 14 имеет округлый дизайн и, как утверждается, является самой лёгкой версией MIUI на сегодня. Данное обновление должно оптимизировать операционную систему и улучшить время загрузки сторонних приложений. Прошивка также включает несколько визуальных изменений. Например, в ней появились настраиваемые папки с большими иконками и новые виджеты различных форм и размеров.