Энтузиаст из США собрал из LEGO рабочую стиральную машину с режимом сушки и глажки

На YouTube-канале The Brick Wall появилось видео, где автор показал настоящую стиральную машину, собранную из LEGO. В составе новинки есть сама стиральная машина, система подачи воды, сушилка и гладильная доска. Причём всё это работает в автоматическом режиме.

Нужно положить вещи в бак, затем залить воду. После этого система проведёт стирку, переложит вещи на гладильную доску и высушит с помощью пресса. Выглядит это так:

Пока неясно, планирует ли автор продавать такие устройства, но, возможно, сама LEGO возьмёт это на вооружение.