EA выпустит ремастер Mass Effect
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Новости

EA выпустит ремастер Mass Effect

Electronic Arts выполняет своё обещание перевыпустить популярные проекты. Студия добралась до первой части Mass Effect, пока проект находится на стадии раннего тестирования, но по всей видимости игра увидит свет уже в этом году.

Оригинальная Mass Effect вышла в 2007 году и обрела всемирную любовь у игроков. Кроме того, она стала достаточно успешной частью.

Сейчас в работе EA находится около 14 проектов, которые должны выйти до весны 2021 года. Среди них: Burnout Paradise, Command & Conqueror, NHL 21 и прочие популярные игры.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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